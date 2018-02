Salernitana - Parma 0-1: nel gelo dell'Arechi, passano anche ducali. Ora è crisi profonda

Nel gelo dell'Arechi si consuma l'ennesima disfatta della Salernitana. Questa volta è il Parma a mettere ko una squadra granata - soprattutto nel secondo tempo - totalmente allo sbando e incapace di organizzare delle trame offensive minimamente apprezzabili. Ai ducali è bastato un tap in di Dezi per regolare la pratica, e sempre il mediano crociato, avrebbe potuto castigare altre due volte i granata, ma la fortuna (e la mira) non lo ha assistito. Sullo sfondo di questa ennesima debacle, una Salernitana oramai sfiduciata, avvilita, in completa balia degli eventi, senza voglia, senza nerbo, insomma senza quel sano furorore agonistico che una squadra che si deve salvare deve assolutamente avere. In conclusione, questo è l'ennesimo capitolo di una "vergogna sportiva" che si sta consumando, giorno dopo giorno, giornata dopo giornata, sotto gli occhi di un pubblico costernato. Nel more di questo disastro, nel post gara, nell'area antistante il settore tribuna, è esplosa la rabbia dei tifosi, che hanno contestato sonoramente società e calciatori. Fabiani e Lotito i più bersagliati.

Primo tempo

Dopo 10’ iniziali, la Salernitana pigia il piede sull’acceleratore e si fa vedere con una conclusione di Casasola che sfiora l’incrocio dei pali. Al 12’, ci prova Sprocati con un tiro senza troppe pretese dalla distanza. La Salernitana dei primi 15' è disinvolta e protagonista di una pressione costante sui portatori di palla dei ducali. Al 16’, direttamente da calcio di punizione, Pucino fa partire un tracciante che sfiora il montante sinistro della traversa. Al 17’, è Ricci col destro a rendersi pericolosissimo, la sfera però si spegne sul fondo. Al 26’, Pucino tenta nuovamente la via del del gol con un tiro dalla distanza, ma neanche stavolta la sfera centra lo specchio. La veemenza dei primi minuti, inizia a scemare, e il Parma inizia a pungere con qualche azione di rimessa. Al 32’, altra conclusione dalla grande distanza di Sprocati, l’estremo dei ducali però controlla senza affanni. Al 33, la Salernitana si addormenta, Calaiò tutto solo in area serve sul secondo palo l'accorrente Dezi che libero da marcature deve solo poggiare la sfera in rete. 0 - 1 e l'Arechi sprofonda nella depressione. La Salernitana accusa il colpo e non riesce a reagire come ci si attenderebbe. La gara inizia a innervosirsi con Schiavi e Calaiò che si beccano a più riprese. Dopo 2' di recupero l'arbitro manda tutti a bere un tè caldo.

Secondo tempo

Nella ripresa, la Salernitana prova a cingere d’assedio il fortino dei crociati, ma i granata non trovano mai il varco giusto. Anzi, al 9’,sono di nuovo gli ospiti con Da Cruz a rendersi pericolosi con un’azione di rimessa. Al 13’, arriva l’ennesimo tiro da lontano di Sprocati che viene controllato senza problemi da Frattali. Manovra prevedibile quella della Salernitana, che in fase di non possesso, addirittura, non riesce ad organizzare nemmeno un pressing corale apprezzabile. Al 16’, altra ghiotta occasione per gli ospiti con Calaiò, che va vicino al gol del raddoppio con un diagonale mancino, la sfera però colpisce i tabelloni pubblicitari. Al 31’, Dezi ha sulla testa la palla del 2 a 0, ma incredibilmente il mediano ducale fallisce, graziando di fatto i granata. Al 35’, di nuovo Dezi spreca malamente un’altra ghiotta occasione, anche stavolta da posizione più che invitante. Al 37’, il Parma legittima il risultato sfiorando di nuovo la rete con un tiro a giro di Scavone disinnescato in angolo da Radunovic. Oramai una Salernitana sfiduciata e senza voglia, si consegna letteralmenteall’avversario. L’unico sussulto dei padroni di casa arriva con un tiro – sempre dalla distanza – di Kiyine che impegna Frattali. Al 46’, un timido tentativo di Bocalon di testa, (non degno neanche di esser riportato in cronaca) scalda i guanti a Frattali che raccoglie senza problemi. Dopo 4’ di recupero, l’arbitro sancisce l’ennesima sconfitta della Salernitana che sprofonda sempre più verso la zona play out.