Salernitana - Parma: ecco le formazioni ufficiali

In difesa, a sorpresa, ancora panchina per Mantovani, dentro Monaco con Schiavi e Casasola. A centrocampo, Zito scalza Vitale. In attacco, Di Roberto supera sul rush finale Rosina e partirà dal 1'. Tra le riserve, come previsto, anche Bocalon