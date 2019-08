Il Bari vince il triangolare Siberiano: brutta Salernitana, fischi dei tifosi

Fischi, mugugni e pure qualche "vergognatevi" piovuto dagli spalti. I tifosi della Salernitana accolgono così il primo tonfo della stagione: è calcio d'agosto, i granata sono in rodaggio ma la sconfitta contro il Bari (e senza tiri in porta) fa parecchio ruuore allo stadio Arechi.

La cronaca

Il Bari vince la prima partita con la Reggina ai calci di rigore - al cospetto del preidente Aurelio De Laurentiis, padre di Luigi, quest'ultimo patron dei pugliesi - e batte la Salernitana nella seconda mini sfida da 45' con il gol di Scavone. In attesa dell'ultima gara, i galetti sono già certi della vittoria e la terza gara con la Reggina va in scena pro forma. Il Bari festeggiato dai propri tifosi in curva Nord. La Salernitana, invece, rimproverata dalla propria torcida, nella quale emergono dissidi e contrapposizioni (due colonne sonore, due lanciacori).I baresi segnano al 12’ con Scavone e vincono la sfida, l’errore è di Karo che non sale con il resto della difesa (completata da Billong e Migliorini) lasciando il mediano di Cornacchini libero di battere Micai. A centrocampo gioca per la prima volta Firenze, che con il suo colpo di tacco alla mezz’ora permette a Giannetti (pimpante, il migliore con Jallow) di calciare (male) dal limite: è praticamente l’unica occasione della partita per una Salernitana spenta e poco gioiosa. Kiyine sulla fascia sinistra è il vero regista, ma anche il miglior acquisto estivo non riesce ad accendersi. Dall’altra parte invece c’è Cicerelli che però al 27’ da forfait per un guaio muscolare. Di Tacchio e Maistro completano il centrocampo, ma l’ex Rieti per la prima volta è spostato sulla zona destra del campo: si perde così l’intesa con Kiyine, una delle più fruttuose nel ritiro di San Gregorio Magno. I granata fanno molto possesso palla ma spesso i centrali provano a far saltare il banco con lanci lunghi che si perdono nel vuoto. Troppo debole il destro di Di Tacchio al 34’, molto più incisivo il Bari che con Antenucci al 41’ meriterebbe anche il raddoppio: l’ex Spal salta tutti (Micai esce a vuoto) ma non trova la porta per centimetri.

La tattica

Dopo aver schierato la difesa a tre - marchio di fabbrica - Giannetti e Jallow in attacco, Firenze, Di Tacchio e Maistro a centrocampo con Cicerelli e Kiyine "quinti", Ventura nella seconda sfida alla Reggina è costretto a rinunciare a Cicerelli infortunato, schiera di nuovo Billong e avanza Pucino a centrocampo, cambiando in totale sei elementi. La Salernitana sblocca il risultato solo su calcio di rigore. Lo trasforma Calaiò ma a fatica: battura respinta da Guarna, poi l'arciere fa gol in tap-in. Il vantaggio dura pochi istanti: svarione di Billong e rete della Reggina con Doumbia.