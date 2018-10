Salernitana - Perugia: i dubbi di formazione di Colantuono

Una vittoria per consacrarsi nei quartieri nobili della graduatoria, una vittoria per compiere il tanto sospirato "salto di qualità". Non mancano di certo le motivazioni alla Salernitana per provare a battere l'ostico Perugia allenato da Alessandro Nesta, compagine quest'ultima che con la squadra granata condivide (e come spesso è accaduto anche in passato) gli obiettivi stagionali. Raccogliere l'intera posta in palio al cospetto del pubblico amico significherebbe per Di Tacchio e compagni non solo dare nuovo entusiasmo alla piazza, ma 'suonerebbe' per i competitor come un monito sulle concrete ambizioni play off della squadra granata. In questi giorni di stop,Stefano Colantuono ha avuto il tempo di meditare. Meditare non solo sulle certezze fornite dal campo, ma anche sulle variabili ancora inespresse, ovvero quei calciatori che fino ad oggi hanno avuto poche opportunità di mostrare a pieno le proprie potenzialità. E in questo senso, rispetto alle precedenti esibizioni il tecnico sembra avere in serbo una, forse due, novità interessanti. Novità che se dovessero concretizzarsi potrebbero essere il preludio ad una parziale revisione del canovaccio tattico, che in tal caso prevederebbe l'innesto di un trequartista.

La formazione

A poco meno di 24 ore dal match dello stadio Arechi contro il Perugia, Colantuono deve ancora sciogliere una serie di dubbi di formazione. Dubbi che non riguardano solamente gli uomini da mandare in campo, ma anche, come già detto in premessa, il modulo. Lasciare la via vecchia per quella nuova porta in dote sempre una certa dosa di incertezza, ma la sensazione è che 'il passo' in direzione del 3-4-1-2, ovvero dell'innesto di un rifinitore dietro le punte, sia più di un'ipotesi. Ma andiamo con ordine. In difesa, davanti alla saracinesca Micai, scelte obbligate per il tecnico costretto a rinunciare non solo al lungodegente Bernardini, ma anche allo squalificato Schiavi e al malconcio Perticone. Dunque, il terzetto difensivo sarà composto da Migliorini al centro, Mantovani a destra e Gigliotti a sinistra; a centrocampo, la novità più succulenta potrebbe essere Mazzarani come trequartista, complice anche le non perfette condizioni di Di Gennaro che stenta ancora a trovar la miglior forma; alle sue spalle Di Tacchio e Castiglia sembrano certi di una maglia, lo stesso dicasi anche per Vitale e Casasola che si occuperanno dei rispettivi out. Anche nel reparto offensivo, possibili novità in vista. Negli ultimi giorni, Colantuono ha provato insistentemente l'ex Bari Bellomo nelle vesti di partner di Djuric, vista anche l'assenza di Jallow, indisponibile alcuni giorni per rispondere alla convocazione in nazionale; l'esperimento però è stato di pieno gradimento per il tecnico, tanto da mettere in discussione la titolarità del centravanti gambiano. La sensazione è che se il centravanti gambiano dovesse garantire una condizione fisica adeguata difficilmente verrà scalzato dal suo scranno, in caso contrario sarà via libera all'ex enfant prodige barese.