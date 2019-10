Salernitana, "Tutti Uniti all'Arechi": la carica degli studenti nei Distinti

"Tutti uniti all'Arechi" per sostenere la Salernitana e per dedicare un pensiero a chi adesso tifa per i granata dal Paradiso. Cinquecento alunni e baby tesserati delle scuole calcio hanno aderito all'iniziativa che la Salernitana proporrà in occasione della prossima sfida casalinga al Perugia. Saranno ricordati anche i giovani tifosi Melissa La Rocca e Antonio Liguori prematuramente scomparsi.

Istituti e scuole calcio partecipanti

Hanno aderito gli alunni del Liceo Genovesi-Da Vinci, la scuola di Melissa. Insiema a loro, gli studenti della scuola "Margherita Hack di Baronissi", dell'Istituto Comprensivo di Pontecagnano Faiano, del V Circolo di Ogliara, del "da Procida", i creativi del "Sabatini-Menna". Alunni in arrivo anche da una scuola di Matera. Dal capoluogo hanno risposto presente anche gli alunni del Focaccia e del liceo Severi. Poi i baby calciatori dell'ASD Torrione, della Nikè, dell'ASD Sei Casali, Pro Salerno, una scuola calcio di Paestum.

L'avviso agli universitari

La Salernitana prevede anche un biglietto scontato (10 euro) per gli studenti universitari. Il club granata ha, però, adottato alcuni accorgimenti. Ecco la nota della società: "Sarà obbligatorio mostrare presso i botteghini dello stadio Arechi il regolare pagamento delle tasse attraverso dispositivo smartphone, collegandosi al portale dell’Università. Non verranno accettati screenshot né stampati".