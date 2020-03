Salernitana, Ventura ko: assente in panchina a Perugia

Il tecnico Gian Piero Ventura ha avuto una indisposizione notturna. La Salernitana sul sito ufficiale ha comunicato il forfait.

La nota

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a causa di un’indisposizione notturna il tecnico Gian Piero Ventura è costretto a non poter andare in panchina in occasione della gara odierna".

Il rimedio

La Salernitana non ha in organico di prima squadra altri allenatori Uefa A. Provvederà il jolly Gigi Genovese, che ha raggiunto d'urgenza l'Umbria in auto. Farà da tutor in distinta, poi Lombardo sarà di supporto alla squadra durante il match.