Salernitana-Pescara, debutto granata in campionato: le probabili formazioni

E' tutto pronto per il debutto della Salernitana, oggi, sabato 24 agosto, alle ore 18, contro il Pescara in uno stadio blindato dalle forze dell'ordine. L'allenatore Gian Piero Ventura dovrà rinunciare agli infortunati Billong e Lombardi. Cerci e l'ultimo arrivato, il polacco Dziczek, non sono ancora pronti. In mediana, ai fianchi di Di Tacchio, giocheranno le mezzali Akpa Akpro e Firenze. Coppia d'attaccoi Giannetti-Jallow. Migliorini sostituirà Billong e Cicerelli rileverà Lombardi. Molte defezioni anche su sponda abruzzese. Durante la gara, gli ultras della curva Sud Siberiano ricorderanno la tifosa granata Eleonora Volpe, morta poche ore fa al Ruggi, in seguito al tragico incidente stradale di Giovi Montena.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Jallow, Giannetti. A disposizione: Russo, Vannucchi, Carillo, Lopez, Kalombo, Maistro, Morrone, Odjer, Calaiò, Djuric, Musso. Allenatore: Gian Piero Ventura.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Campagnaro, Del Grosso; Ventola (Busellato), Palmiero (Bruno), Memushaj; Galano, Tumminiello, Brunori. A disposizione: Kastrati, Ciofani, Zappa, Bruno, Busellato, Kastanos, Ndiaye, Borrelli, Cisco, Maniero, Di Grazia. Allenatore: Luciano Zauri.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini (Lanotte/Zingarelli). IV uomo: Moriconi di Roma 2.