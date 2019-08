Salernitana: "Buona la prima ma la squadra va completata", la voce dei tifosi

Messi in cassaforte i primi tre punti della stagione dopo la vittoria casalinga all'esordio contro il Pescara, i tifosi della Salernitana fanno festa per i gol di Jallow e Giannetti ma esorrtano la società ad intervenire sul mercato per irrobustire la rosa.

Le reazioni

"Buona la prima! Una Salernitana in palla in quasi tutti i reparti, le due fasce hanno fatto la differenza - commenta il tifoso Giuseppe Spina. Speriamo che sia solo l'inizio per vivere almeno un campionato senza troppi patemi d'animo". Antonio Positano aspetta gli ultimi colpi di mercato ma nel frattempo si gode Giannetti e anche... Ventura. "La Salernitana ha offerto una buona prestazione, si è vista anche una buona preparazione tattica - riflette il supporter -. Trame di gioco che non si vedevano da qualche anno all’Arechi ed un grande centravanti che si muove e ha i numeri da bomber. Terzo gol da cineteca". La fotografia della partita, "tre punti importanti, che danno fiducia", non distoglie Paolo Toscano dall'obiettivo finale, cioè un buon campionato, "a patto che la squadra venga ulteriormente rinforzata". Infatti aggiunge: "La squadra sembra avere un’idea di gioco, ha personalità e determinazione. Bene i nuovi acquisti, anche se l’organico, a mio avviso, va migliorato se si vuole puntare in alto". Mario De Rogatis accoglie con soddisfazione i primi tre punti del campionato ma preferisce sospendere il giudizio: "Attendo di vedere all'opera la Salernitana almeno in un altro paio di occasioni, per farmi un'idea precisa sulla bontà della rosa ed eventuali punti deboli". Ecco Alberto D'Urso, attraverso la nostra pagina facebook: "Partenza con il piede giusto, partire così può solo far bene. Salernitana (finalmente) con un’idea di gioco. A mio avviso mancano ancora alcune pedine per potersi candidare ai vertici della classifica. Buona la prima, a Cosenza con la stessa mentalità".