Salernitana101: i granata tornano in campo con una maglia celebrativa

L’U.S. Salernitana 1919 ha annunciato che, in occasione della gara Salernitana – Pisa, per celebrare i 101 anni del club granata e il ritorno in campo a seguito dell’emergenza Covid-19, la squadra indosserà una maglia celebrativa riportante la scritta “Macte Animo”, il motto della società come recita l’articolo 3 dello Statuto fondativo che tradotto letteralmente significa “Coraggio!”.

