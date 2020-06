Salernitana bloccata dal Pisa, la voce dei tifosi: "Paghiamo infortuni e lockdown"

Solo un pareggio contro il Pisa, nella prima gara dei granata dopo il lockdown imposto dal Covid19. Proprio la lunga inattività, unità alla serie di infortuni che ha ridotto all'osso l'organico della Salernitana, rappresenta, a giudizio dei tifosi, la principale causa di un secondo tempo da "andamento lento". La squadra, per stessa ammissione del proprio tecnico, Gian Piero Ventura, è parsa spenta e sulle gambe, lenta, non rabbiosa e determinata nel perseguimento della vittoria che le avrebbe consentito di balzare sui primi vagoni del treno playoff.

La voce dei tifosi

Parla Mimmo Rinaldi: "Siamo andati in lockdown infortunati e con una rosa risicata e siamo tornati dopo oltre cento giorni più rabberciati di prima. Giusto pareggio dopo 100 e passa giorni di non calcio, non ci si può aspettare di più. Ora tutto può succedere, secondo me si è azzerato tutto. Il singolo farà la differenza. La parte atletica andrà a farsi benedire. Un ultimo pensiero allo scienziato che ha pensato di far giocare la giornata di campionato, in piena estate, alle ore 18". Gli fa eco Paolo Toscano: "La condizione atletica ha inciso tantissimo e visto il periodo trascorso non potevamo chiedere di più ai ragazzi. Speriamo che riprenderanno la condizione il più presto possibile in modo da poterci togliere belle soddisfazioni". Questo il commento di Ciro Troise: "Primo passo verso un lentissimo ritorno alla normalità con i soliti infortuni, le solite incertezze in difesa, i soliti giocatori fuori forma. Ce la faremo".

La ripresa

La maratona calcistica non dà tregua e la Salernitana - che adesso dovrà gestire anche l'infortunio di Lombardi e l'acciacco di Maistro e non sa se potrà riavere a disposizione il portiere Micai e Cicerelli - utilizzerrà un volo charter per raggiungere la Liguria. Venerdì 26 giugno, a Chiavari, in notturna, sarà impegnata nella sfida all'Entella. Lunedì 29 giugno, infine, in diretta Rai, spazio alla sfida casalinga alla Cremonese.