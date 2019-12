Salernitana, i ballotaggi di Natale: la formazione in campo con il Pordenone

Il Pordenone è lanciato in classifica e la Salernitana deve ritornare a vincere all'Arechi per dare continuità alla mini striscia positiva di risultati utili. Con queste premesse nasce la sfida di Santo Stefano, davanti a pochi spettatori.

Le scelte

Gian Piero Ventura, che non ci sarà per squalifica e sarà sostituito da Gigi Genovese promosso allenatore in seconda, deve gestire i problemi gastro intestinali di Migliorini. In attacco staffetta Djuric-Jallow (ma il bosniaco dovrebbe essere favorito), a centrocampo c'è posto per Di Tacchio. Poi potrebbe giocare ancora Dziczek e in questo caso potrebbe essere conceso un turno di riposo ad Akpa Akpro. Se Migliorini dovesse dare forfait, al centro della difesa sarebbe schierato Billong. Nel terzetto arretrato ritorna Jaroszynski.