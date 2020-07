Volata Serie A: la Salernitana fissa il premio promozione

Soldi e incentivi per la promozione del campionato. La Salernitana ha deciso di investire 1,5 milioni di euro come bonus per la conquista della Serie A. Il premio è stato depositato in Lega il 30 giugno. Il premio sarà distribuito in quota parte, diviso in percentuale tra calciatori, se verrà vinto il campionato.

Alcune settimane fa, in sede protetta, la squadra aveva rinunciato a 40 giorni di retribuzione dopo l'emergenza Covid.