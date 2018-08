Salernitana, Mezzaroma presenta le nuove maglie

"Gli addetti ai lavori hanno dato atto che abbiamo allestito un organico di grande qualità. L’incontro che ho voluto con voi è per cercare di avere con la città un rapporto costruttivo e cercare di avvicinare i tifosi alla squadra. Spero che il lavoro di qualità venga riconosciuto dalla tifoseria". Lo ha detto Marco Mezzaroma, in occasione della presentazione delle nuove maglie della Salernitana, stamattina. La prima divisa sarà granata con un ampia ‘S’ celeste sulla parte sinistra, la seconda sarà bianca, la terza oro con la banda a forma di ‘S’ di colore granata. I colori rievocano la storia ed il vessillo della nostra città.

Parlano Mezzaroma e Fabiani

Mezzaroma e Fabiani hanno sottolineato come il problema della multiproprietà al momento non è tale e, dunque, la Salernitana può puntare alla promozione. "Da quando sono a Salerno, dalla C, la proprietà non mi ha mai posto limiti economici per allestire la squadra", ha assicurato Fabiani.

Gli abbonamenti

In merito alla campagna abbonamenti, Mezzaroma confessa che si sarebbe aspettato di più: "Prorogare la campagna abbonamenti? Verificheremo se c’è la possibilità di venire incontro ai tifosi, ma è giusto ci sia una piccola autocritica".

