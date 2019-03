Torneo di Viareggio, Salernitana Primavera sconfitta dalla Spal: il tabellino

Esordio amaro per la Salernitana Primavera al Torneo di Viareggio-Coppa Carnevale. Oggi a Ferrara, contro la Spal che è la grande favorita del girone, i granatini sono stati battuti 2-0. Le reti degli estensi nel secondo tempo. Il tecnico Beni ha utilizzato anche il giocatore Ugo Dell'Orfanello, che la Salernitana ha chiesto in prestito alla serie D toscana. Il risultato avrebbe potuto assumere proporzioni più ampie per la Spal, se il portiere granata Russo non avesse parato al 25' del secondo tempo il calcio di rigore battuto da Spina. La prossima partita del girone è già gara decisiva: la formazione baby della Salernitana affronterà giovedì 14 marzo ore 20:30 allo stadio “Masoni” di Fornacette (PI) la formazione under 19 Cina e deve batterla per provare a guadagnare la qualificazione anche come migliore seconda del proprio gruppo. I cinesi oggi hanno pareggiato 1-1 contro la nazionale serie D. La Primavera della Salernitana, quindi, è al momento ultima in classifica.

Il tabellino

SPAL: (3-4-3) Seri; Farcas, Cannistrà (dal 33’s.t. Salvi), Milani (dal 20’s.t. Pessot) , Martina; Nikolic, Sare (dal 1’s.t. Rizzo Pinna), Gibilterra (dal 44’s.t. Babbi); Tunjov (dal 1’s.t. Spina)Chakir (dal 34’s.t. Minaj), Cuellar (dal 33’s.t. Samotti). A disp. Fallani, Campi, Ielo, Valesani, Zamuner, Alessio, Biolcati. All. Cottafava

SALERNITANA: (3-5-2) Russo; Tozzi, De Foglio, Fucci; Galiano (dal 1’s.t. Novella), Sette (dal 16’s.t. Mariano), Esposito (dal 16’s.t. Di Battista), Iurato (dal 28’s.t. Bartolotta), Dell’orfanello (dal 38’s.t. Gambardella), De Sarlo (dal 28’s.t. Totaro), Rossi (dal 16’s.t. Iannone). A disp. Leggiero, Vitale, Cannavale, Rossi, Ramazzotti. All. Beni

Reti: Rizzo Pinna (S) al 18’s.t., al 49’ s.t. Minaj(S)