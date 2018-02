Salernitana - Pro Vercelli 0-0: un pareggio desolante nel silenzio dell'Arechi

Una Salernitana sempre più involuta impatta in casa anche contro una modesta Pro Vercelli, che supera indenne lo scoglio dell'Arechi. Dopo un primo tempo a dir poco mediocre, nel quale alcuni calciatori granata hanno sbagliato anche i passaggi più semplici (strappando l'ilarità di alcuni buontemponi seduti in tribuna) al cospetto tra l'altro di avversari tutt'altro che fenomenali, nella ripresa Minala e soci honno provato con maggiore piglio a far propria l'intera posta in palio, senza però trovare mai il guizzo vincente. Troppi gli errori nell'ultimo passaggio, troppi anche quelli sotto rete, soprattutto nel primo tempo, quando i granata, pur nella mediocrità generale, hanno comunque prodotto due palle gol nitide. Un pareggio dunque che ha il sapore amaro della sconfitta, e che arriva proprio alla vigilia di vero e proprio 'tour de force' che prenderà il via nel prossimo turno con lo Spezia e terminerà con il derby con l'Avellino.

Primo tempo

Partita che inizia in un'atmosfera surreale per via dello sciopero del tifo in segno di protesta per dei daspo comminati ad alcuni ultras granata. Dopo 5’iniziali davvero mediocri, la Salernitana si desta dal torpore iniziale e si fa vedere al 7’ con uno spunto di Vitale che si incunea in area e serve su un piatto d’argento un pallone da spingere solamente in rete, Bocalon però non aggancia e fa carambolare la sfera sul fondo. Al 9’, Sprocati tutto solo si invola in area e scarica un destro piazzato che Pigliacelli neutralizza; la palla carambola in direzione di Bocalon, ma il doge non è abbastanza lesto nel ribadire a rete e l’azione sfuma. Al 12’, Bocalon da buona posizione fa partire un diagonale strozzato che si spegne sul fondo. Al 22’, primo acuuto degli ospiti con un tiro da distanza siderale di Berra che spiove sulla traversa e per poco non uccella Radunovic. Al 36’, leoni piemontesi vicinissimi al gol grazie ad una sassata dalla grande distanza scagliata da Raicevic, Radunovic però è attento e devia la palla quel tanto per scongiurare il pericolo. Nel finale di frazione, lo spettacolo già abbastanza scadente, diventa sempre più soporifero fino a concludersi con il duplice fischio del sig. Giua, che manda tutti a prendere un tè caldo.

Secondo tempo

Nella ripresa, la Salernitana prova a pigiare il piede sull’acceleratore e al 2’, si fa vedere con una bella conclusione dalla distanza di Ricci che Pigliacelli devia in angolo. Sul corner seguente, Palombi di testa, sfiora il gol del vantaggio, la sfera però non centra lo specchio. Al 4’, i bianconeri rispondono immediatamente con un’occasionissima di Germano sprecata clamorosamente con una conclusione che centra in pieno Radunovic. Al 7’, è Reginaldo a rendersi pericoloso con un diagonale che si alza sulla traversa. L’undici di Colantuono fatica e non poco a macinare gioco mostrando tutti gli imbarazzi di una squadra incapace di produrre un gioco quanto meno accettabile. Al 10’, un calcio di punizione di Mammarella impegna severamente Radunovic costretto a rifugiarsi in angolo. Al 20’, una punizione stregata del neo entrato Rosina fa gridare al gol, ma la sfera colpisce il palo, danza poi sulla linea di porta e si schianta sull’altro palo, senza mai varcare la striscia bianca. Al 24’, si fanno sotto di nuovo gli ospiti con un colpo di testa di Berra che esce fuori di poco. La Salernitana alza il ritmo e cinge d’assedio l’area di rigore dei leoni. Al 31’, sono gli ospiti a rendersi pericolosi con un’azione di rimessa finalizzata da Reginaldo, la sua conclusione però è debole e facile preda di Radunovic. Al 36’, Sprocati ci prova con un tiro a incrociare dal limite dell'area che sfiora l’incrocio dei pali. Dopo 10’ di nulla, in piena zona Cesarini, Rosina ha sul piede il gol della vittoria, ma dal cuore dell'area di rigore spara in curva. Dopo qualche istante poi arriva il triplice fischio del Sig. Giua che mette fine alle ostilità. Al contempo però prende il via la sonora contestazione dell'inviperità tifoseria granata che accompagnerà la squadra fino all'imbocco del tunnel degli spogliatoi.