Salernitana - Pro Vercelli: Bocalon in rampa di lancio

E' sempre emergenza in casa granata. Anche in vista del delicato match contro la Pro Vercelli ,Colantuono è costretto a vivere un'altra vigilia inquieta per via delle continue defezione nella rosa a sua disposizione: dopo la difesa e la linea mediana infatti, ora è la volta dell'attacco vivere di stenti. Stavolta però è bastato il solo forfait di Rossi (ne avrà per tre settimane per un infortunio subito durante lo stage con la nazionale di categoria) per far suonare il campanello d'allarme. Per ovviare alla penuria di centravanti puri, il tranier laziale ha solo un colpo in canna: il bomber dalle polveri bagnate Riccardo Bocalon.

La formazione

Il match dell'Arechi contro la Pro Vercelli dell'ex trainer (oltre che calciatore) granata Grassadonia, segnerà in casa Salernitana il frettoloso ritorno al 3-4-3. Dopo l'esperimento quasi forzato del 3-5-2 visto all'opera a Pescara, Colantuono riproporrà un tridente puro con un solo obiettivo nella mente: la vittoria. Per far sì che ciò avvenga il trainer laziale sta lavorando molto sulla mente, prima che sulle gambe, dei suoi calciatori, spronarndoli ad alzare la testa dopo gli ultimi risultanti tutt'altro che lusinghieri.



L'undici base che domani scenderà in campo contro i bianconeri piemontesi, ricalcherà, in linea di massima, altre già precedentemente schierate (in particolar modo tra le mura amiche), ad eccezione per il lieto ritorno di Ricci, fuori dai giochi da tre turni di campionato per via di una lunga squalifica comminata. Davanti a Radunovic dunuqe, difesa a tre composta da Schiavi al centro, Casasola a destra e Monaco a sinistra; linea mediana nuovamente a quattro con Minala e Ricci al centro della zona nevralgica del campo, e Pucino e Vitale sui rispettivi out. In attacco, il 'Doge' Bocalon tornerà titolare dopo oltre un mese e sarà il perno centrale del tridente offensivo; a Palombi e Sprocati invece l compito di sostenere il veneziano, ovviamente con licenza di affondare il colpo laddove possibile.