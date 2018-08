Caos ai botteghini per l'amichevole Salernitana - Reggina

C'è tanta voglia di calcio a Salerno. Dopo i lunghi mesi senza Salernitana durante i quali si è svolto il Campionato Mondiale di Calcio dove, purtroppo, gli azzurri sono stati solo degli spettatori, molti tifosi sono in crisi d'astinenza da calcio tanto che, ieri sera, per l'amichevole con la Reggina in tantissimi hanno affollato i botteghini per vedere una partita dei granata.

Le file

Complice il gran caldo che sta caratterizzando questi giorni, però, in molti si sono recati allo stadio soltanto all'ultimo momento causando grandi difficoltà ai membri dello staff del boteghino che si sono ritrovati una fila lunghissima a ridosso dell'inizio della gara. In molti, capendo che l'attesa sarebbe stata lunga, hanno deciso di rinunciare e di tornare a casa senza risparmiare qualche critica all'organizzazione ma molti di più sono rimasti in fila per entrare allo stadio e riabbracciare i granata. Alcuni, purtroppo, hanno perso il primo gol dei granata. La partita è terminata sul 2 a 1 per la Salernitana con i gol di Castiglia, Vuletich (S) e Maritato (R).