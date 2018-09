Salernitana: reti inviolate nel match amichevole con la Sarnese

Termina con il classico risultato ad occhiali il match amichevole tra la Salernitana e la Sarnese, compagine campana che milita nel campionato di serie D. Il match dello Squitieri, che in sé non ha offerto grandissimi spunti tecnici, è stata occasione per alcuni esperimenti tattici che potrebbero portare Colantuono a rivedere le certezze del suo progetto di squadra. Dopo il cambio di modulo messo in atto nel secondo tempo di Lecce, ieri il tecnico granata, ha riproposto il canovaccio del 4-3-1-2 con la difesa a 4 composta da Casasola e Pucino sugli out e dalla coppia di centrali "Mantovani -Migliorini". A centrocampo, Di Gennaro ha agito nuovamente qualche metro più avanti rispetto alla linea mediana, a supporto dei due centravanti Djuric-Bocalon. "Grandi manovre" queste, che sembrano essere il preludio a dei cambiamenti significativi in seno alla squadra e non semplicemente una preparazione ad un piano B da mettere in pratica solo per necessità. In tal senso, il match contro il Padova sarà significativo per certificare o meno il cambio di modulo.

Il tabellino della gara*:

Sarnese – Salernitana 0 – 0

Sarnese: Mennella, Varriale (10′ st Adamo), Girardi, Tortora, Terracciano (19′ st Celentano), Sannia, Cassata (42′ st Pantano), Sorriso, Carginale (36′ st Muollo), Sellitti (29′ st Caruso), Maione (10′ st Cacciottolo). All. P. Cusano

A disposizione: Montella, Barra, Cinque, Mariani.

Salernitana: Micai, Anderson, Schiavi (1′ st Vitale), Perticone, Gigliotti, Odjer, Di Tacchio, Castiglia, Di Gennaro (13′ st Bellomo), Djuric, Bocalon. All. S. Colantuono

A disposizione: Russo, Granata, De Foglio, Bartalotta, Pezone, De Sarlo.

Arbitro: Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Assistenti: Simone Conte (sez. Napoli) – Alessandro Marchese (sez. Napoli).

Angoli: 3 – 5.

Recupero: 2′ st.

* fonte: www.ussalernitana1919.it