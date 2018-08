Coppa Italia, Salernitana – Rezzato 6-1: granata a valanga, Bocalon sugli scudi

Con una goleada storica nella competizione tricolore, la Salernitana supera in surplace il volenteroso Rezzato e passa facilmente il secondo turno di Coppa Italia. Ad apire le danze ci pensa Riccardo Bocalon che al 33' del primo tempo firma il suo primo gol stagionale. Nella ripresa, quasi a sopresa arriva la rete del momentaneo pareggio di Bruno (61'). Al cospetto di poco più di 3.500 spettatori, la squadra di Colantuono reagisce immediatamente e passa nuovamente in vantaggio grazie al primo gol italiano di Vuletich (62'). Il Rezzato accusa il colpo e cede nuovamente il passo subendo la terza rete siglata nuovamente da Bocalon (68') favorita da un prezioso assist di Casasola. La tempesta di gol però non finisce qui: il povero Zanellati infatti sarà poi costretto a raccogliere la sfera nella propria rete per altre tre volte grazie ai gol firmati da Volpicelli (81'), Odjer (84') e Castiglia (91').

Con il passaggio del turno, il 12 agosto la Salernitana sarà chiamata ad affrontare la Virtus Entella