Salernitana, ecco i rinforzi: Fabiani a colloquio con Cerci, in arrivo Giannetti e Kiyine

Alessio Cerci, pupillo del tecnico Ventura, è a Salerno per trovare l'accordo per il suo trasferimento in granata. La Salernitana a pranzo (di lavoro) con il giocatore per superare alcuni ostacoli legati all'ingaggio. Testa a testa con il Livorno per l'ingaggio dell'attaccante Giannetti. Con l'aiuto della Lazio, pronta ad arrivare a Salerno anche la mezzala offensiva Sofuan Kiyine, un ritorno. L'ufficializzazione è attesa nelle prossime ore.