Salernitana: risoluzione contrattuale per un terzino sinistro

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto il rapporto contrattuale con il calciatore Ștefan Popescu.

Con questa stringatissima nota stampa, apparsa stamane sul sito web del club granata, la Salernitana ha ufficializzato la risoluzione contrattuale con il terzino sinistro Stefan Popescu. Approdato a Salerno in regime di svincolo lo scorso novembre (a seguito del fallimento amministrativo del Modena), il terzino rumeno ha collezionato in granata appena 11 presenze senza mai lasciare il segno. Non rientrando nei piani tecnici di Colantuono, l'entourage del calciatore e il management granata hanno propeso per la soluzione più semplice - la risoluzione contrattuale - anche consentire al calciatore di trovare una nuova sistemazione.