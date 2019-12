Salernitana, si riparte: allenamenti, ritiro, partita e cena con i co-patron

Gli allenamenti della Salernitana sono ripresi stamattina, martedì 10 dicembre, presso il centro sportivo “Mary Rosy”. Gli uomini di Gian Piero Ventura hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da un lavoro tecnico ed esercitazioni per il possesso palla. Alessio Cerci, ancora infortunato, ha svolto un lavoro atletico specifico. Cicerelli non ha preso parte alla seduta di allenamento a causa di sintomi influenzali. Fisioterapia per Morrone. Dopo la seduta di allenamento, la squadra è rientrata a Paestum dove ha cominciato il ritiro.

La cena

Il 16 dicembre, il giorno dopo la sfida casalinga al Crotone, la Salernitana sarà, invece, di scena alla Stazione Marittima per la cena natalizia. Parteciperanno i co-patron Lotito e Mezzaroma.

L'album delle figurine

Sarà presentato domattina, mercoledì 11 dicembre, il progetto editoriale “Sentimento Granata”, ideato e realizzato da Creatiwa Studio che ha acquisito la licenza dalla US Salernitana in occasione della ricorrenza del centenario del club. L’appuntamento è fissato alle ore, presso a sala conferenze della concessionaria Interauto, nella zona industriale di Salerno. Presenzieranno calciatori e rappresentanti della società, giornalisti storici e sportivi, vecchie glorie della Salernitana e rappresentanti della tifoseria organizzata.