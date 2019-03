La Salernitana torna in ritiro e Jallow diventa papà

E’ nata questa mattina presso l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno diretta dal dott. Roberto Iovieno, consulente dell’Area Medica granata, Fatoumata Jallow primogenita di Colley Suwaidou e Lamin Jallow, calciatore della Salernitana.

Il ritiro

La squadra nel frattempo si ritroverà domani, martedì 19 marzo, a San Gregorio Magno, dove proseguirà il ritiro ad oltranza ordinato dalla società. Squadra agli ordini di Gregucci, che però riflette. Dopo le tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali a Livorno, che poi diventano 4 nelle ultime 5 gare e 7 nelle ultime 11, l'allenatore granata potrebbe anche pensare di fare un passo indietro e nulla è escluso. Lo aveva anche detto: "Questa squadra cambierà. Deve cambiare, altrimenti non escludo nulla, altrimenti me ne vado". Nelle ultime ore sarebbe stato messo in preallarme anche Beni, ex vice di Colantuono, attuale tecnico della formazione Primavera eliminata al Torneo di Viareggio dopo le tre gare girone. Sullo fondo, sempre Menichini e Aglietti.

