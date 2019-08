Addio all'ex capitano: la Salernitana cede Schiavi al Cosenza

Addio all'ex capitano: Raffaele Schiavi non è piú un difensore della Salernitana, perchè è stato ceduto a titolo definitovo al Cosenza. L'ultimo strappo si era materializzato prima del ritiro: Ventura aveva deciso di non convocarlo per San Gregorio Magno.

Separato in casa

Schiavi quest'anno sarebbe diventato calciatore bandiera e dunque non avrebbe fatto cumulo nella lista degli over. La società, invece, ha ritenuto ingombrante il suo stipendio: 360mila euro che però sono conseguenza anche della volontá del club, al quale il calciatore è più volte venuto incontro, di abbattere i compensi e smalmare l'ingaggio, concentrando la parte piú alta nell'ultima stagione.