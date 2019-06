Salernitana in serie B, il sindaco Enzo Napoli: "Adesso pensiamo al centenario"

Dopo la salvezza conquistata dalla Salernitana a Venezia, il sindaco di Salerno Enzo Napoli ha fatto pervenire le proprie felicitazioni alla squadra.

La nota

"Siamo soddisfatti per la salvezza conquistata dalla squadra sul campo. E' l'unica nota lieta di una stagione deludente e con molti errori. Adesso dedichiamoci a celebrare il Centenario in modo degno del valore della Salernitana per la nostra città secondo quanto già concordato tra Comune e tifosi. Ma da subito occorre anche che la proprietà palesi ai tifosi ed alla città, in modo chiaro e con fatti concreti, i propri programmi per il futuro del calcio a Salerno. Forza Salerno. Forza Salernitana".

