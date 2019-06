Salernitana, prima l'incubo, poi l'ossigeno: Minala chiede scusa a tutti

Da eroe del "Partenio" di Avellino all'harakiri di Venezia. Joseph Minala, centrocampista della Salernitana, ha ricostruito in un lungo post pubblicato sui social la propria serata da incubo vissuta in Laguna: una sua gomitata a Modolo aveva lasciato la Salernitana in dieci uomini. La squadra e i tifosi, a salvezza raggiunta, lo hanno perdonato.

Il post

"Salerno.. sono orgoglioso di questa maglia granata, ma sono anche distrutto, mi dispiace veramente e chiedo scusa a tutti per la mia ingenuità. Ringrazio comunque i miei compagni e sono contento di questa vittoria che abbiamo raggiunto".

