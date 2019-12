Salernitana, De Patre si dimette da allenatore in seconda

Dopo il certificato medico, sono arrivate anche le dimissioni. De Patre non è più l'allenatore in seconda della Salernitana, non è più stretto collaboratore di Gian Piero Ventura. Non lo era più, in realtà, già da una settimana: aveva presentato certificato durante il ritiro di Paestum, non si era presentato al primo allenamento della squadra al Mary Rosy, in conferenza anche Fabiani aveva fatto alcune precisazioni. Al suo posto c'era Lombardo già in occasione della sfida casalinga al Crotone.

La nota del club