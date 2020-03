Salernitana campione di solidarietà: raccolti tremila euro per Wonder Tortilla

Salernitana campione di solidarietà: il club granata ha raccolto tremila euro per Wonder Tortilla, associazione di clownterapia impegnata in ospedali pediatrici. Il ricavato devoluto in beneficenza è provento di un'asta benefica su Charity Stars. Le magliette in edizione limitata e con la patch celebrativa "Macte Animo" per ricordare anche i 100 anni dalla prima partita dei granata erano state indossate in occasione della sfida casalinga al Livorno.

Incasso

La maglia più richiesta dai collezionisti è stata quella del capitano Francesco Di Tacchio, piazzata a 425 euro. La vendita procede a scaglioni: non tutte le maglie insieme ma un po' per volta. Sono attive le vendite delle t-shirt di Djuric, Vannucchi, Giannetti e Dziczek che si chiuderanno il 19 marzo. Seguirà la vendita delle maglie di Jallow, Jaroszynski, Migliorini e Karo.