Calcio e ripresa: la Salernitana attende la data del nuovo "esordio"

Il giorno spartiacque: domani la società granata e gli altri club cadetti attendono le prime indicazioni sulla data di ripresa del campionato. Sarà tour de force: dieci partite, più i playoff.

I dettagli

Alle ore 18.30, il Palazzo del calcio e il Governo "entreranno in contatto": il ministro dello Sport, Spadafora dovrà dare l’ok alla ripresa, al relativo protocollo per le partite e fissare, dunque, la data orientativa. A Roma ci sarà anche Mauro Balata, presidente della Lega B. Subito dopo sarà convocata l’assemblea dei club cadetti per stilare il calendario. Sabato la Salernitana probabilmente tornerà ad allenarsi a ranghi completi, quindi con gli allenamenti in gruppo. Al momento, i granata lavorano divisi in quattro gruppi da sei/sette elementi ciascuno. Arrivano al Mary Rosy scaglionati in questi giorni: c’è il turno delle 9.30, segue quello delle 10.30. Di pomeriggio, altri calciatori in campo alle 17.30 e 18.30.