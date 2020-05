Protocollo e bufera, strappo Salernitana: cambia lo staff medico granata

Dubbi sul protocollo per la ripresa degli allenamenti, strappo con lo staff medico, nuovi arrivi in casa Salernitana. Il club solleva dall'incarico (sta per farlo, mancano solo ufficialità e comunicato stampa) il responsabile sanitario, dottore Andrea D'Alessandro, e il medico sociale, Italo Leo. E' pronto Epifanio D'Arrigo, ex medico del Sorrento.

I dettagli

Non ci saranno dimissioni. La Salernitana procede con l'esonero. D'Arrigo, legato al Sorrento, attende, invece, la delibera sulla Serie D che gli consenta di svincolarsi e intraprendere la nuova attività insieme all'ippocampo. Nel frattempo la Salernitana domani, sabato 23 maggio, ha in programma tamponi al centro sportivo Mary Rosy di Pontecagnano Faiano, prologo all'inizio degli allenamenti individuali.