Salernitana post Covid: i calciatori rinunciano a 40 giorni di stipendio

I calciatori della Salernitana hanno rinunciato a 40 giorni di stipendio. L'annuncio è stato ufficializzato dal club granata attraverso il proprio sito.

La nota

"L'US Salernitana 1919 comunica che in data odierna presso la Sede Sociale alla presenza del dottore Giuseppe Siniscalchi della CONFASI i calciatori granata hanno sottoscritto in sede protetta gli accordi di rinuncia a 40 giorni di retribuzione. La Società ringrazia per il lodevole gesto tutti i suoi tesserati".