Febbre granata: esauriti i biglietti per il derby di Benevento

Il termometro granata segna febbre altissima: sono stati esauriti i 1663 tagliandi disponibili per il derby di Benevento.

I dettagli

Tifosi in fila da stamattina in ricevitoria. Poi la ressa e il sold out. Biglietti polverizzati in due ore, dalle ore 14 alle 16. La partita Benevento-Salernitana sarà giocata domenica 2 febbraio, alle ore 21, nel Sannio. Benevento capolista, Salernitana quarta in classifica dopo la vittoria casalinga contro il Cosenza.