Manifesti ultras contro Lotito: "Salerno non ti vuole"

"Lotito, Salerno non ti vuole!". Ecco il contenuto dei manifesti che gli ultras della Salernitana hanno stampato e distribuito ai gruppi della torcida. I tifosi granata, al termine dell'assemblea che si è svolta in via Pio XI, hanno deciso di tappezzare la città nelle ore che precederanno la partita con il Cosenza. Sabato 25 gennaio, la curva Sud Siberiano porterà avanti l'iniziativa "sold out" per manifestare contro gli effetti della multiproprietà.

La prevendita

Già venduti 1800 biglietti. A Cosenza, invece, sono stati acquistati 300 biglietti. Domani, venerdì 24 gennaio, è in programma in Questura la riunione del Gruppo Operativo per la Sicurezza