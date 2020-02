Salernitana con la doppia freccia: Ventura schiera Cicerelli e Lombardi

La Salernitana "accende le frecce". Lunedì sera allo stadio Arechi, nella partita da non steccare per ritrovarsi nei quartieri altissimi della classifica, Gian Piero Ventura è pronto ad utilizzare Lombardi sulla fascia destra e Cicerelli sulla corsia mancina. L'obiettivo è lavorare ai fianchi del Trapani che proverà innanzitutto a contenere la Salernitana per ripartire poi in pericolosi contropiede.

Le scelte

Il tecnico granata è intenzionato a concedere un turno di riposo a Kiyine, apparso affaticato nel derby di Benevento. Contro il Trapani dell'ex Castori, Djuric guiderà l'attacco, Dziczek sarà faro del centrocampo e Migliorini sarà schierato al centro della difesa. Aya ha superato la concorrenza di Karo, Jaroszynski sarà il centrale di sinistra. A centrocampo, spazio anche ad Akpa Akpro e Maistro come mezzali. Gondo sarà il partner di Djuric.