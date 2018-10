Salernitana: turnover in vista per il match col Livorno?

Per Colantuono, neanche il tempo di analizzare nel dettaglio la gara dello Scida, che il calendario impone una nuova ed insidiosa sfida: domani sera infatti la sua Salernitana sarà chiamata ad incrociare i guantoni con il Livorno di Lucarelli, avversario segnalato in ripresa dopo un inizio di campionato stentato e caratterizzato da tante sconfitte. A questo appuntamento però la squadra granata arriva un attimino rabberciata, tra squalifcati e qualche infortunio muscolare di troppo: tra questi oltre a quelli di lungo corso (vedi Perticone e Bernardini) c'è sicuramente Moses Odjer, uscito con i crampi dallo Scida (anche Mazzarani al 90' era praticamente 'cotto') e Akpa Akpro, ancora non al meglio dopo una botta rimediata in allenamento la scorsa settimana. C'è da tenere in conto inoltre anche l'affiorare della stanchezza in alcuni atleti che fino ad oggi hanno tirato la carretta senza mai rifiatare; in questo senso Colantuono sta valutando l'ipotesi di concedere un turno di riposo agli 'stakanovisti' del suo gruppo, dando al contempo una chance a quegli atleti di indubbio valore per la categoria ma che fino ad oggi hanno ancora uno scarso minutaggio.

La formazione

Fatto salvo il modulo che - il 3-5-2 - non subirà modifiche, diverse saranno le novità nell'undici base. L'unico reparto che non dovrebbe conoscere modifiche sostanziali è quello difensivo, vuoi anche per la mancanza di alternative di ruolo: Schiavi deve scontare l'ultimo turno di squalifica, mentre Perticone e Bernardini sono ancora ai box per infortunio. Quindi, davanti a Micai - facendo tutti gli scongiuri del caso sulla loro tenuta fisica - via libera nuovamente al consolidato terzetto difensivo composto da Migliorini al centro, Mantovani a destra e Gigliotti a sinistra. Il centrocampo invece dovrebbe essere il settore maggiormente attenzionato dal turnover: con ogni probabilità, sarà Di Gennaro la novità più interessante di giornata, a lui Colantuono sembra voler consegnare le chiavi della cabina di regia, dando così finalmente a Di Tacchio l'opportunità di godere di un turno di riposo; a coadiuvare il talentuoso centrocampista ex Lazio ci saranno Castiglia a sinistra e uno tra Odjer e Palumbo a destra, con quest'ultimo favorito sul primo non fosse altro per le migliori condizioni fisiche (Akpa Akpro dovrebbe partire dalla panchina non essendo al meglio). Novità in vista anche sulle fasce: domani sera infatti si dovrebbero rivedere sul verde prato dell'Arechi, sia Djvan Anderson sull'out destro che Raffaele Pucino su quello sinistra; in attacco, il gol e la buona prestazione offerta a Crotone, dovrebbero regalare un'altra maglia da titolare al Doge Riccardo Bocalon, bagarre sarà invece per individuare chi sarà il suo partner: Lamin Jallow allo Scida non è piaciuto a Colantuono, e non a caso è stato oggetto più volte di rimbrotti e invettive; Milan Djuric invece sembra essere ancora troppo appesantito (anche nello spezzone di gara di Crotone è apparso quasi pachidermico) e lontano parente dell'Hulk dei Balcani tanto apprezzato a Cesena; poi c'è Vuletich, nelle ultime settimane uscito progressivamente fuori dai radar della formazione titolare, che sia l'argentino il classico coniglio bianco tirato fuori dal cilindro?