Centenario Salernitana, da domani disponibile la maglia celebrativa: ecco quanto costa

A partire dalle ore 19:19 di domani, giovedì 27 giugno, è possibile prenotare la maglia celebrativa prodotta da Zeus in edizione limitata in 1919 esemplari. La maglia si rifà graficamente e nei materiali alla prima maglia granata con l’ippocampo sul petto disegnato dal maestro Gabriele D’Alma. In basso è presente il numero identificativo che attesta l’esclusività della maglia. Nel retro del colletto fa bella mostra di sé il logo con il quale l’U.S. Salernitana 1919 ha scelto di omaggiare il suo centesimo anno di vita.La maglia è disponibile in taglia unica L e sarà venduta al prezzo di 119,19€. Ciascun tifoso può prenotare esclusivamente una maglia.

Tutte le comunicazioni inerenti il completamento dell’acquisto e il ritiro della maglia saranno pubblicate sul sito ufficiale www.ussalernitana1919.it e sui canali social della Salernitana.

Per prenotare la maglia celebrativa del centenario si deve cliccare qui >> https://forms.gle/ CpbWfefTC3imejcF7