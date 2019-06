Playout Salernitana-Venezia, la carica di Menichini: "Sarà gara trappola"

E' tutto pronto, si scende in campo. Salernitana-Venezia allo stadio Arechi (ore 20.45) vale un'intera stagione. Prima tappa in casa e Menichini, in conferenza insieme a Calaiò, carica la squadra.

La presentazione

"Non mi fido delle notizie veneziane - ha detto l'allenatore della Salernitana in conferenza stampa -. Questa è una partita trappola. Attenzione e concentrazione devono essere totali. Conosco Cosmi, hanno finito bene con il Carpi, c'è stata lunga pausa ma so che riuscirà a motivare Venezia dobbiamo aspettarla cattiva e concentrata. Se noi giochiamo da squadra, non abbiamo timore di nessuno. Guido questo gruppo da pochi giorni ma si è ricompattato, ha trovato stimoli. La gara di domani conta tantissimo

nell'ottica dei 180'. Dobbiamo fare noi la partita ma facendo molta attenzione. Cerco uomini coraggiosi che abbiano fame e voglia di restare in serie B. Devono essere superiori alla paura. A prescindere dalle mie scelte tecniche, voglio persone che in campo scendano facendo quello che sanno fare".

L'arciere

Ha parlato di motivazioni anche Emanuele Calaiò, centravanti della Salernitana: "E' una partita da uomini ma conterà anche la giocata fantasiosa che decide le partire. E' la nostra Champions League"