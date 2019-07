Salernitana, continuano le visite mediche: tocca a Marco Firenze

Marco Firenze nuovo giocatore della Salernitana. Ex Crotone, contratto triennale, stamattina ha fatto visite mediche al Check Up di Salerno. Visite rinviate per Cristiano Lombardi che arriva dalla Lazio, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Intanto il club ha escluso sei calciatori dal ritiro di San Gregorio Magno.