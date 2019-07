Salernitana, visite al Check Up per Altobelli e Gaeta, granata di passaggio

Visite mediche al centro polidiagnostico Check Up per altri giocatori della Salernitana.

I test

Radiografia al torace, prova da sforzo ed ecocardiogramma per Daniele Altobelli - centrocampista rientrato dal prestito alla Ternana, non convocato per il ritiro e in verca di squadra - piú Danilo Gaeta, centrocampista classe ’99. Entrambi riprenderanno ad allenarsi in attesa in granata in attesa di trovare collocazione nelle prossime ore.