Vittoria e infortuni, Ventura: "Ci facciamo male anche scendendo dal bus"

Ancora un infortunio, ancora bende e cerotti. La maledizione stavolta ha colpito Dziczek che si è fatto male al collaterale del ginocchio durante il riscaldamento, ancor prima di debuttare con l'Entella. A fine partita, in sala stampa, ecco il commento di Ventura: "Solo confermato trend che abbiamo, ormai c’è paura anche di scendere dal pullman, si rischia di lasciare la gamba sotto la ruota. E' stato penalizzato il ragazzo che ci teneva tantissimo, pensavo fosse arrivato il suo momento e ci siamo tutti rimasti male. Dziczek avrebbe giocato trequartista, anzi trequartista palla a noi e metodista palla a loro".

I debuttanti

Insieme a Dziczek avrebbe dovuto esordire (e lo ha fatto) anche Gondo, anzi in tre: "Lombardi era la prima che faceva dall’inizio, credo che abbiamo fatto una partita come desideravo. Fino al 40’ della ripresa, la squadra si sentiva ed era padrona del campo. Il 2-1 ha fatto nascere psicosi, sono ben felice che sia successo perché questo dà possibilità dopo vittoria di poter analizzare con serenità".

Finale thriller

"E' evidente che un’altra volta questo la sorte non ce lo concederà. Cinque minuti finali ci sono già costati 4 punti - ammonisce Ventura - Se teniamo conto delle vicissitudini fisiche che mai nella mia carriera avevo avuto, forse si può dire che siamo sulla strada giusta. Dziczek è uscito con le stampelle e credo che il suo infortunio sia grave. Pinto e Gondo hanno fatto una buona partita non per l’impegno ma personalità con cui hanno giocato, Gondo ha portato una ventata di entusiasmo e determinazione e anche buone giocate: non li abbiamo mandati al massacro ma hanno giocato con cognizione di causa".