Salernitana, raccolti 4500 euro per Wonder Tortilla e gli ospedali pediatrici

E' terminata l'asta benefica sulla piattaforma Charity Stars: i collezionisti hanno acquistato le maglie granata indossate in occasione della sfida casalinga al Livorno, impreziosite con la patch Macte Animo. Il motto della Salernitana, presente nello statuto fondativo, è stato rispolverato in occasione delle iniziative per il centenario della fondazione del club. In questo caso, le maglie "special edition" sono state indossate anche per ricordare la prima partita disputata 100 anni fa dalla Salernitana contro la Juve Stabia.

La raccolta

Vendute anche le maglie di Jaroszynski Karo, Jallow e Migliorini. Il ricavato complessivo ha superato i 4500 euro. Soldi devoluti in favore dell’associazione di clownterapia Wonder Tortilla, che è vicina agli ospedali pediatrici.