Lutto a Salerno, addio all'ex calciatore granata Lucio Lambiase

Lutto nel mondo dello sport e della scuola salernitana. Ieri (1 gennaio 2020) è scomparso il professore Lucio Lambiase, 68 anni, già docente di educazione fisica presso il liceo scientifico “Francesco Severi” ed ex calciatore della Salernitana.

La carriera

Nel corso della sua carriera sportiva vinse, con la maglia granata, lo scudetto “Berretti” nel 1969 e collezionò 19 presenze e 2 goal in gare ufficiali tra il 1972/77. Amava moltissimo andare in bicicletta e spesso lo si vedeva, soprattutto, nei pressi della spiaggia di Santa Teresa e in Costiera Amalfitana.

Le esequie

I funerali saranno celebrati, oggi, alle ore 16, all’interno della chiesa di “Madonna di Fatima” a Pastena.