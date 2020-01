A lezione di sport: Panatta e Lucchetta incontrano gli studenti salernitani

Martedì 14 gennaio, alle ore 10, al Teatro Augusteo di Salerno, i ragazzi delle scuole medie superiori della città incontreranno e dialogheranno con tre grandi campioni dello sport.

Il programma

Sotto rete Andrea Lucchetta. Ci saranno i paralimpici Oney Tapia e Federica Maspero. Opsite d'onore Adriano Panatta. L'incontro "Campioni di vita" è il primo roadshow sul tema della diversità e dei valori dello sport paralimpico organizzato a livello nazionale che, dopo Padova, Brescia e Bari, sbarca a Salerno. Oney Tapia è reduce dai Mondiali Paralimpici di Dubai, Medaglia d'Argento per il lancio del disco, categoria non vedenti. Gli sportivi incontreranno e dialogheranno con oltre 500 ragazzi delle scuole superiori della città per un confronto sul tema Sport e Diversità.