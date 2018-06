Santa Teresa Beach Soccer: al via domani l'edizione 2018

A Salerno, non è estate senza il Santa Teresa Beach Soccer. L'edizione 20018 dello storico evento sportivo salernitano, che quest'anno si svolgerà dal 17 giugno al 5 agosto nel suggestivo arenile di Santa Teresa, vedrà quest'anno ben 24 squadre ai nastri di partenza. Previste oltre 100 partite e tante iniziative parallele, tra sport, spettacolo, e solidarietà.

La manifestazione, capace di calamitare ad ogni edizione l'attenzione di centinaia di migliaia di sportivi ed appassionati provenienti non solo dalla città di Salerno ma anche dal resto della Campania, vivrà il suo primo atto ufficiale domani pomeriggio alle 18.15, col match inaugurale tra l'Avino Infissi e la Zevi Home.

Tra le iniziative a latere dell'evento, da segnalare non solo la kermesse di "Miss granata", ma anche un omaggio per le celebrazioni del 99° compleanno della Salernitana: martedì 19 giugno alle ore 18 infatti si svolgerà una gara di beach soccer tra le vecchie glorie granata. Davanti all'arenile di Santa Teresa confluiranno inoltre tutti i tifosi granata che sfileranno per le vie del centro di Salerno per festeggiare "Sua Maestà". In serata poi, per concludere degnamente i festeggiamenti, ci sarà tanta musica e uno spettacolo pirotecnico.