Santa Teresa e i calciatori granata: Salerno innamorata, post di Tosto su fb

La Salernitana ha un secolo ma l'eco della festa ancora risuona in città. Salerno rende onore alla casacca granata. Tanti calciatori hanno sfilato sui palchi allestiti allo stadio Arechi, a piazza della Concordia, sulla sabbia dello storico arenile di Santa Teresa. La città ha riabbracciato gli eroi granata, i migliori, i più forti, "gli immortali", ma forse anche quelli più legati a Salerno.

Il post di Vittorio Tosto

Emozionatissimo Vittorio Tosto, il terzino calabrese e cuore granata che debuttò - pronti, via - con un leggendario gol in mezzo a pioggia e fango, a Barletta. Su facebook ha scritto :"Non ho parole e quello che provo lo terro’ sempre impresso dentro di me – ha scritto Tosto – Guido verso casa e piango,si piango di gioia e non riesco a trattenere le lacrime. Ho ricevuto la riconoscenza più grande della mia vita,ho trascorso 40 ore tutte d‘un fiato. Onore a tutti i miei fratelli granata. Auguri di cuore Salernitana. Grazie Salerno. V.T.3″.