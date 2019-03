Campionati europei di scherma 2019: medaglia d’argento per il salernitano Michele Gallo

E' calato il sipario sui Campionati Europei Cadetti e Giovani Foggia2019: l'Italia ha onorato la rassegna continentale conquistando la leadership del medagliere grazie ad un bottino complessivo di 25 medaglie di cui nove d'oro, sei d'argento e dieci di bronzo.

Il campionato

Nell’ultima giornata argento salernitano grazie a Michele Gallo, salernitano, con la squadra di sciabola maschile Giovani. Il quartetto italiano composto dal neo campione europeo Matteo Neri, da Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Roma e appunto da Gallo, è stato fermato sul 45-40 in finale dalla Francia. Nel percorso di gara verso la finale, l'Italia ha superato all'esordio la Bulgaria col punteggio di 45-22 e, a seguire, ha sconfitto la Romania ai quarti di finale per 45-34, prima del successo in semifinale contro l'Ucraina col punteggio di 45-23. Un argento che luccica per Gallo, carabiniere del Club Scherma Salerno, allenato dal maestro Antonio Serra, già sul podio continentale al primo anno da under20.