Calcio, Frattini: "In settimana nuovo Collegio di Garanzia per decidere sulla serie B"

"Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B, a seguito del decreto Tar Lazio".

Con questo tweet - a cui ne ha fatto seguito anche un altro poco dopo - Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport del Coni, riapre clamorosamente la questione (che sembrava quasi del tutto archiviata) inerente al format della serie B. L'affaire sulla composizione della serie cadetta a 19 o 22 squadre, torna a far parlare di sé dopo l'assit fornito dal Tar del Lazio che sabato ha accolto i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli. Sentenza questa, in antitesi con quanto espresso la settimana scorsa dal Collegio di Garanzia del Coni che aveva dichiaratoimprocedibili i ricorsi di cinque club contro il blocco dei ripescaggi e la serie B a 19 squadre. Nelle pieghe di questa vicenda quasi grottesca, l'aperto dissenso del presidente Frattini che si era detto contrario alla decisione del suo stesso Collegio (non vi è stato unanimità nella decisione) e favorevole a una serie B a 22. E così dopo la sentenza del tribunale amministrativo del Lazio, Frattini ha preso - come si suol dire - la palla al balzo invitando il Collegio a riconsiderare il ripescaggio di Pro Vercelli e Ternana. In un tweet successivo, l'ex ministro degli interno dello Stato Italiano ha poi insistito, avvisando però della sua assenza in sede di consesso:

"Il Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul format della B - annuncia Frattini - e se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché avevo già espresso pubblicamente la mia posizione per la B a 22".

Ora c'è da capire quali potrebbero essere gli scenari nell'immediato futuro. Appare difficile che la prossima giornata di campionato venga rinviata, anche se un pronunciamente del Collegio di garanzia dello Sport è attesa entro la fine di questa settimana, salvo altri elementi attualmente non prevedibili. Una cosa è certa: se il calcio italiano pensava di aver raggiunto il punto più basso della sua lunga storia con l'estromissione della Nazionale dai mondiali, questa vicenda - che a tratti sembra una barzelletta di cattivo gusto - rischia di assestare un colpo ferale alla credibilità dell'intero moviemento.

Gallery