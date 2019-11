La serie B ha deciso: sì al Var dalla prossima stagione

Var in Serie B dal prossimo anno e nei prossimi playoff e playout. Nessuna introduzione nel girone di ritorno. Lo ha deciso il Consiglio direttivo della Lega B riunito oggi in assemblea a Milano.

Le funzioni

Il Var é l'occhio arbitrale elettronico già attivo in Serie A e può essere usato esclusivamente in quattro casi, definiti determinanti per lo sviluppo della partita e del risultato: assegnazione di un gol; assegnazione di calcio di rigore, espulsione diretta (non quella per somma di ammonizioni, "giallo"); errore di identità (scambio del calciatore da ammonire o espellere con un altro). Gli arbitri addetti al sistema Var sono il Var e l'Avar che sono in costante comunicazione via radio con l'arbitro in campo, al quale spetta la decisione finale