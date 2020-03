Taekwondo, Simone Caloiero protagonista in Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Simone Caloiero continua a mietere vittorie negli Juniores di taekwondo, questa volta ai Campionati Interregionali di Combattimento Puglia in scena dal 29 febbraio all'1 marzo al Palaflorio di Bari. L'atleta salernitano, in forza alla ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO, guidato dai Maestri Francesco Rocciola e Silvano Mazzone, conquista una prestigiosa medaglia d'argento classificandosi al 2°posto disputando 4 splendidi combattimenti. Cede il gradino più alto del podio al suo avversario al termine di una finale che lo ha visto sconfitto con verdetto non unanime. Buona prestazione anche per l'altro salernitano Marco Manno della ASD No Fear della Maestra Isabella Martinetti. Dopo aver vinto agevolmente le eliminatorie, non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale. Grazie a questo importante risultato, Simone Caloiero rilancia ulteriormente la propria condidatura alla medaglia d'oro ai prossimi Campionati Italiani di Combattimento in programma dal 20 al 22 marzo presso il Palasport di Genova.