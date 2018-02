"Smart run", 8 chilometri: Salerno va di corsa, domenica 25 febbraio

Domenica 25 febbraio si terrà la prima edizione della “Corri con noi – Salerno Smart Run”, gara di 8 chilometri organizzata dall’ASD Salerno Running Club in memoria di 3 atleti salernitani scomparsi. Il percorso, che si articola lungo un circuito di 4 chilometri da ripetere due volte, con partenza e arrivo alla Stazione Marittima, è stato pensato per rendere omaggio ai tre podisti che, per anni, hanno fatto parte dello scenario dell’atletica leggera salernitana. In particolare, Salvatore Izzo, noto imprenditore, Federico Rufolo, stimato cardiologo ed Ermanno Cosentino, geometra e compianto ex sindaco di Sapri. I tre atleti militavano nell’ASD Salerno Running Club.

Il programma

Gli atleti percorreranno all’andata il lato strada del lungomare e al ritorno il lato mare. Non ci sarà possibilità di incrociarsi e scontrarsi perché gli atleti dovranno mantenere la propria sinistra. Al termine della manifestazione, spazio al divertimento e alle degustazioni di prodotti tipici, all’interno del villaggio della ospitalità.

Il commento

Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche l’assessore comunale allo sport Angelo Caramanno, che ha commentato: “Il running ha la grande capacità di elevare alla massima potenza il rapporto tra il cittadino e la propria città, intesa come habitat. Si può correre in qualsiasi momento della giornata ed è come riappropriarsi dei propri spazi, non più in modo frenetico ma dalla prospettiva di chi corre, vive, osserva. Ci sono tante persone che corrono e si trasformano: si comincia magari con la tuta-pigiama e poi dopo otto mesi si è pronti ad indossare le scarpette da agonista, aumentando il ritmo ed i giri nei polmoni verdi della nostra città. Al plurale: polmoni e non polmone, perché Salerno non ha soltanto il lungomare cittadino ma anche il Parco del Mercatello, che ogni giorno ospita decine di atleti o amatori. Ho avuto due compagni di squadra che correvano. Uno di loro ha rischiato di essere espulso dalla compagine calcistica perché aveva disertato per settimane gli allenamenti. Motivo? Doveva prepararsi alla Strasalerno. Abbiamo dovuto superare tante difficoltà burocratiche per organizzare questa manifestazione in programma domenica 25 febbraio nella zona antistante la Stazione Marittima. I vincoli sono legati alla normativa anti terrorismo, perché dopo i fatti di Torino tutto è cambiato. Il 2019 sarà un anno importante per Salerno: Universiadi e centenario della Salernitana. A questi due eventi importanti uniremo altre iniziative: faremo qualcosa di importante anche per il running e per il Vestuti”.

Il Presidente Fidal, Alicchio: "Come Papa Francesco ha invitato i sacerdoti ad uscire dalle Chiese per parlare alla gente, così bisogna invitare l’atletica ad uscire dagli stadi, per raggiungere il cuore delle persone".